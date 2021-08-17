Tunceli merkez ve 5 ilçesinde aşılama oranı yüzde 75'lere 2 ilçede ise yüzde 80'lere yaklaştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılama oranı yüzde 75'i aşan ve mavi kategoride yer alan Tunceli'de merkez ve 5 ilçede bu oran yüzde 75'i aşarken, 2 ilçede ise yüzde 80'lere yaklaştı. Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, yüzde 75'lik aşılama oranının toplumsal bağışıklık için önemli olduğunu belirterek, vatandaşlara aşılarını yapma çağrısını da yineledi.

Kentin mavi kategoride yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, kentin aslında bu aşılamanın başladığı ilk günlerde yüksek seviyelerde seyrettiğini kaydetti. Op. Dr. Özdemir, ''Tabi ki diğer şehirlerde olduğu gibi bir süre sonra yavaşlamaya başladı. Özellikle alt yaş gruplarına düştüğünde bir yavaşlama gördük. İlimiz Doğu Anadolu'da aşılamanın düşük olduğu illere nazaran çok yüksek bir aşılama oranıyla yüzde 75'li düzeye geldi” dedi.

''Yüzde 75'lik aşama toplumsal bağışlık için gereken bir aşama''

Yüzde 75'lik aşılamanın ildeki toplumsal bağışıklığı sağlamak için gereken bir aşama olduğunu ifade eden Op. Dr. Özdemir, “Televizyonlarda hocalarımızın da söylediği gibi yüzde 70'lik aşılama oranını geçtiğimiz zaman en azından toplumsal bağışıklık için bir adım atmış oluyoruz. Özellikle baktığımızda önlemlerin azaldığı, maske ve sosyal mesafe ihlallerinin arttığı dönemde aşılamanın etkisiyle beraber vaka sayılarımızın ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Tabi aşı olanlar hasta olmayacak, hastaneye yatmayacak diye bir kural yok. Şu an hastanede geçmiş dönemde 6-7 ayı geçmiş dönemde aşı yaptırmış yatan vatandaşlarımız var. Yoğum bakımda yatarlar var, serviste yatanlar var. O yüzden vatandaşlarımızın üçüncü dozu olmaya davet ediyoruz. Bu aşı korumuyor diye anlaşılmasın ya da aşıda bir sıkıntı var diye anlaşılmasın. Aradan bir zaman geçti aşının koruyuculuğu azaldı. Koruyuculuğu azalınca vatandaşlarımızın mutlaka üçüncü dozlarını olmaları gerekiyor. Hatta bugün itibariyle üçüncü doz olan vatandaşlarımızın 21 gün geçtikten sonra dördüncü dozlarını olmaları için aşama kaydettik. Aşılama yaşımız 15'e düştü. 15-12 yaş aralığında kronik hastalığı olan çocuklarımızın da bu hastalıktan korunması için aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Özellikle delta varyantından sonra alt yaş gruplarında vaka artışlarını gözlemlemekteyiz. Aşılanmayan bir grup olduğu için risk teşkil etmekte'' diye konuştu.

Türkiye'de yüzde 75 aşılama oranına sahip illerden biri olduklarını kaydeden Op. Dr. Özdemir, ''Bu illerdeki vakalar Türkiye ortalamasının altında. Yüzde 75 iyi bir rakama tekabül ediyor. İki ilçemiz Pülümür ve Nazımiye'de aşılama oranı yüzde 80'lere yaklaştı” şeklinde konuştu.

Aşı olun çağrısı

Vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, “Aşı olmayan vatandaşlarımızı özellikle yeniden vaka sayılarının arttığı, koruyuculuğun düştüğü bu dönemde aşı olmaya davet ediyoruz. Sadece kendileri için değil çocukları, yaşlıları, toplum için aşı olmaya çağırıyoruz. Kafalarındaki soru işaretlerini kurumlarımıza başvurarak giderebilirler. Bu soru işaretlerini gidereceğimize inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Özdemir, kentte şu ana kadar 110 bin doz aşı yapıldığını da sözlerine ekledi.