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Tunceli Meteoroloji Müdürü Türkmen, kalp krizine yenildi

Tunceli Meteoroloji Müdürü 52 yaşındaki Yaşar Türkmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Meteoroloji Tunceli Müdürü Yaşar Türkmen, görev yaptığı kurumda bugün kalp krizi geçirdi. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Türkmen'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Türkmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Evli ve bir çocuk babası olan Türkmen'in vefatı nedeniyle Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'da da başsağlığı mesajı yayımladı.

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