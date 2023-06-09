Tunceli Munzur Vadisinde konaklama tesisi yapılacak

Valilik, tesise ilişkin sözleşmenin de imzalandığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı proje desteği çerçevesinde İl Özel İaresi tarafından “Munzur Kamping” Projesinin sözleşmesinin Vali Mehmet Ali Özkan'ın katımıyla imzalandığını belirtti. Valilik açıklamasında, “Proje çerçevesinde Munzur Vadisinde taş ev, bungalov ev, çadır ve karavan kamp alanı ile ortak kullanım alanlarını içeren modern bir konaklama tesisi yapılacaktır” denildi.

Projenin Yaylagünü köyü mevkiinde hayata geçirileceği öğrenildi.