Tunceli-Pertek yolu tamamlandı, mesafe 35 kilometreye düştü

Tunceli ile Pertek ilçesini bağlayan karayolunun yapım çalışması tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte 44 kilometrelik mesafe 35 kilometreye kadar düştü. Yolun yeniden yapımıyla geçmiş yıllarda bahsedilen 159 adet mercimek virajları da ortadan kalktı. Yaklaşık bir saat süren ve virajlar nedeniyle tehlikeli olan yol sayesinde il ile ilçe arasındaki mesafenin 25 dakikaya indirdiği aktarıldı. Yolun yapılması sayesinde Elazığ-Tunceli arasındaki ulaşımın da kolaylaştığı belirtildi.

Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada,"Bizlerde tatlı bir heyecan var. Tunceli birkaç yıl öncesine kadar terörle anılırken şimdi huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başladı. Tunceli-Pertek arasındaki karayolu inşaatımız da bitti . Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na, bölge müdürümüze, yüklenici firmamız hayırsever İşadamımız Kazım Güntaş'a yolun her kademesinde çalışan ve emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Bu güzel ve kaliteli yol Tuncelimize ve Ülkemize hayırlı olsun”dedi.