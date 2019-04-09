Tunceli polisinden huzur evi sakinlerine pastalı ziyaret

Tunceli’de Polis Haftası kapsamında, emniyet personeli huzur evi sakinlerine pastalı sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Tunceli'de Polis Haftası kapsamında, emniyet personeli huzur evi sakinlerine pastalı sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında huzurevine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, polis teşkilatının 174. yıl pastasını huzurevi sakinleriyle kesen polisler, onlara karanfil verdi.
Birlikte pasta yiyen polisler, yaşlılarla hem birebir ilgilendi, hemde sohbet etti.