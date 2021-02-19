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Tunceli Pülümür'den kan bağışı kampanyasına destek

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde vatandaşlar, kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde vatandaşlar, kan bağışı kampanyasına destek verdi.


Hem pandemi hemde kış mevsimi olması nedeniyle kan stoklarının yeterli seviyede tutulması için başlatılan kan bağışı kampanyaları sürüyor. Bu kapsamda Tunceli'nin Pülümür ilçesin de de Türk Kızılayı tarafından kampanya düzenlendi. Kampanya kapsamında ilçe sakinleri kan bağışında bulunarak destek verdi.


Türk Kızılayı Pülümür İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, düzenledikleri kampanya kapsamında 73 ünite kan alındığını belirterek, bağışçılara teşekkür etti.


Öteyandan Yıldız, Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine de ulaştıklarını bu ay içerisinde 70 aileye 250'şer TL'den olmak üzere toplam 17 bin 500 TL'lik alışveriş çeki ulaştırdıklarını, 45 aileye kavurma ve 25 aileye de gıda kolisi dağıtımı yapacaklarını aktardı.

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