Tunceli, ücretsiz yemek hizmeti için hazır

Milli Eğitim Şurası'nda okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği sağlanması yönünde alınan tavsiye kararı gereği bakanlık, 6 Şubat tarihinden itibaren Türkiye genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek vermeyi planlıyor. Bu çerçevede Tunceli'de anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilere 6 Şubat tarihinden itibaren ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlanacak.

Uygulama öncesi merkez ve ilçe okul müdürleri ile konuya ilişkin toplantı gerçekleştiren Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, daha sonra yemek verilecek okulları gezerek yerinde incelemelerde bulundu. 6 Şubat tarihinde başlayacak olan ücretsiz yemek hizmetinin hayata geçirilmesinin son yılların en başarılı hizmetlerinden biri olacağını belirten Ekmekci, “Eğitim öğretim yılının başında 1 buçuk milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısının, önce bir milyon 800 bine çıkarılmış olması ve eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren bu sayının 5 milyona çıkarılacak olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de öğrencilerimize vereceğimiz ücretsiz yemek ile onların eğitime erişimini sağlayacak ve fırsat eşitliğine katkı sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bakanlığımızın başlatmış olduğu ücretsiz yemek hizmetinden ilimizde de anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz, 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren yararlanmaya başlayacak. Bu çerçevede yemek verilecek okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. 6 Şubat Pazartesi günü ‘Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu' çerçevesinde öğrencilerimize sorunsuz yemek hizmetini vermek için hazırız. Emek veren mesai arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.