Tunceli Valiliği: "1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirilmiştir"

Valilikten yapılan açıklamada, "Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında,Hozat ilçemiz Aliboğazı Bölgesi'nde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet EYP düzeneği, 10 kilogram patlayıcı madde, 1 adet patlamamış mühimmat, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca ve bol miktarda yaşam ile yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.