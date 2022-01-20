İhlas Haber Ajansı

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Tunceli Valiliği buz sarkıtlarına karşı uyardı

Tunceli Valiliği, vatandaşları çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarına ve düşmesi muhtemel olan kar birikintilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ilimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarına ve düşmesi muhtemel olan kar birikintilerine karşı dikkatli olmaları, saçak altında yürümemeleri ve buz sarkıtları oluşan yerler ile ilgili 112 Acil Çağrı Hattını aramaları önemle duyurulur” denildi.

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