İhlas Haber Ajansı

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Tunceli Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı

Tunceli Valiliği, vali adını kullanarak yardım topladıklarını ifade eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Gerek ilimizde gerekse yurt dışında bulunan bazı şirket, kuruluş ve kişileri telefonla arayarak kendilerini Tunceli Valisi ya da Tunceli Valiliğinde görevli memur olarak tanıtan kişilerin, vatandaşlarımızdan para talep ettiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri, bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak ihbarda bulunmaları dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasında yardımcı olacaktır” denildi.

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