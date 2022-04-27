İhlas Haber Ajansı

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Tunceli Valiliği, sağanak yağış ve taşkınlara karşı uyardı

Tunceli Valiliği, sağanak yağışlarla beraber oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı vatandaşları uyardı.


Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağanak yağışlarla beraber oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı dikkatli tedbirli olmaları önem arz etmektedir. İlimizde meydana gelebilecek sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları önemle duyurulur” denildi.

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