Tunceli Valiliğinden Hızır Dergahı açıklaması

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Hızır Dergahı ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberle ilgili Tunceli Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Pülümür ilçemizde bulunan Hızır Dergahı binası üzerinde yazılı 'Dergehe Xızır' yazısının ilçede görevli olan güvenlik güçleri tarafından silindiği başlıklı asılsız haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Valiliğimizce iddiaların öğrenilmesini müteakip yapılan araştırmada; Hızır Dergahı Dernek Başkanıyla yapılan görüşmede, dernek binası üzerinde bulunan 'DERGEHE XIZIR' yazısının yanlış yazıldığı yönünde vatandaşlardan kendilerine yönelik tepkilerin olduğunu, bu sebeple 2021 yılının yaz ayları içerisinde söz konusu yazıyı Dernek Yönetimi olarak 'DERGE HIZIR' olarak değiştirdiklerini ifade etmiştir. Kamuoyunu yanıltmak, sosyal medya ve basın üzerinden kamuoyu oluşturmak üzere yapılan bu asılsız haberlere itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.