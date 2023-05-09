Tunceli Valiliğinden kayıp gençlerin bulunmasını ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, içinde bulundukları aracın Munzur Çayı'na uçması sonucu kaybolan ve 2'si bulunan gençlere ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında kayıp diğer genci arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “21.04.2023 günü, Tunceli Ovacık Karayolu üzerinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç Munzur Çayı'na uçmuş, kazanın meydana geldiği tarihten bu yana su üzerinde, kıyı hattı boyunca ve havadan (İHA, helikopter) arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 kişilik ekip ile 19 gündür devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarının 16. günü olan 06.05.2023 günü kayıp olan gençlerimizden birinin cansız bedeni olay bölgesinden yaklaşık 39 kilometre uzakta bulunarak sudan çıkarılmıştır. Bugün yapılan çalışmalar neticesinde; kayıp olan vatandaşlarımızdan birinin daha cansız bedeni olay bölgesinden yaklaşık 19 kilometre uzakta bulunarak sudan çıkarılmış, otopsi işlemi için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kayıp olan üçüncü gencimizi arama çalışmalarımız, Devletimizin tüm imkânlarıyla devam etmektedir. Gençlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tunceli-Ovacık karayolunda meydana gelen kazada, kaybolan Baran Can Aslantaş ile Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenlerine ulaşılırken kayıp olan Azat Demiral'ı arama çalışmalarına Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.