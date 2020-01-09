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Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.

Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “4 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız; JÖAK, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle devam etmektedir. Kayıp kızımızın Diyarbakır'dan gelen ailesi ve akrabaları da Valiliğimizce öğretmenevimizde misafir edilmektedir” denildi.

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