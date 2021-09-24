Tunceli Valiliğinden öğrencilerin barınma sorununa çözüm

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına ait kentte bulunan TOBB Yusuf Cengiz Kız Ortaöğretim Yurdu'nun kız öğrencilere geçici olarak tahsisinin sağlanarak, 110 öğrencinin yurda yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İldeki bir sivil toplum kuruluşuna ait olan ve atıl vaziyette bulunan yurt binası, kız öğrencilerin yurt ihtiyacını gidermek üzere valiliğin koordinasyonunda tamamen yerel imkanlarla faaliyete geçirilerek, 150'ye yakın öğrenci bu yurda yerleştirildi. Herhangi bir KYK yurduna yerleşemeyen tüm öğrenciler, KYK yurtlarına misafir statüsüyle kabul edildi. Ayrıca ildeki kamu kurumlarına ait olan misafirhanelerin büyük bir kısmı öğrencilerin konaklaması için ayrıldı. Pertek ilçesinde bulunan İl Özel İdaresine ait misafirhane, erkek öğrenci yurdu olarak tahsis edilerek 400 öğrencinin hizmetine cumartesi günü açılacak. Binada hazırlık çalışmaları bitmek üzereyken, öğrencilerin üniversite ile misafirhane arasındaki ulaşımları servisler aracılığı ile yapılacak, yurt ve servisler cüzi bir ücret karşılığı hizmet verecek" denildi.