Tunceli Valiliği'nden yağış uyarısı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilere göre Tunceli ilimiz genelinde bu geceden itibaren pazartesi günü akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış beklenmektedir. Lütfen taşkın ihtimali olan ev ve iş yerlerimizde kalmayalım, dere yatakları ve vadilerden uzak duralım” denildi.

Valilik açıklamasında sel ve taşkın riski bulunan bina, işyeri ve benzeri yerlerde ikamet eden vatandaşların il merkezinde bulunan 290 kapasiteli Ehlibeyt Yurdu C Blok'ta misafir edilebilecekleri kaydedildi.