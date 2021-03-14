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Tunceli Valisi Özkan uyardı: “Vaka sayılarımızdaki artış devam ediyor”

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kentteki vaka artışlarının devam ettiğini belirterek uyarılarda bulundu.


Valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini vurgulayarak, “Salgınla birlikte mücadele ederek vaka sayısındaki artışın önüne geçmeliyiz. Aksi halde eski kısıtlama günlerine dönmemiz kaçınılmazdır. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Misafirlikleri güzel günlere erteleyelim. Seyahatlerimizi ileri bir tarihe erteleyelim. Toplu ve kalabalık buluşmalara ara verelim. Unutmayalım ki tedbir hayatı kurtarır, ihmal ise hayatı karartır”dedi.

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