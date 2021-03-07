Tunceli Valisi Özkan uyardı:”Görülen vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret etmektedir”

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ülke geneline olduğu gibi Tunceli'de de sürüyor. Yeni normalleşme sürecinde orta riskli kategoride yer alan kentte,Vali Mehmet Ali Özkan yeni görülen vakalarla ilgili uyarıda bulunarak herkesin dikkat etmesini istedi.

Vali Özkan açıklamasında,”Değerli hemşehrilerim,yeni normalleşme süreci ancak hepimizin dikkati ve kurallara olan riayeti ile sürekli olacaktır. İlimizde son zamanlarda görülen vaka sayıları yeni bir yayılma sürecine işaret etmektedir. Okullarımızın açık kalması, esnafımızın işlerine devam edebilmesi, genel sosyal hayatın belli bir ölçüde de olsa devamı hepimizin dikkatine ve gayretine bağlıdır. Ayrıca aşı sırası gelen hemşehrilerimizin de aşılarını yaptırmaları büyük önem arz etmektedir.Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım, misafirlikleri erteleyelim, aşımızı yaptıralım, hem sevdiklerimizi hem de kendimizi koruyalım”ifadelerini kullandı.