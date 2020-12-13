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Tunceli Valisi Özkan'dan vatandaşlara Covid-19 teşekkürü

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, salgın illetine karşı metanet ve dirayetin devamını dileyip vatandaşlara teşekkür etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, salgın illetine karşı metanet ve dirayetin devamını dileyip vatandaşlara teşekkür etti.


Vali Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Tüm hemşehrilerimizin desteği ve sizlerin gayretleriyle yönettiğimiz salgınla mücadele sürecinde, doğru istikamette ve kararlılıkla, aynı zamanda da netice alarak ilerlediğimizi ifade etmek istiyorum.Kavuşmaları, buluşmaları özlediğimiz caddelerimizi, sokaklarımızı cıvıl cıvıl görmek istediğimiz; başta esnafımız, köylümüz, kentlimiz olmak üzere, hepimizin zorlukları göğüslediğimiz şu günlerde, hemşehrilerimin ve sizlerin emeğine yürekten minnettarım.Topyekûn kararlı ve cefakâr gayretleriniz bu salgın illetine karşı nice canlarımızın nefes almasına, nice canlarımızın hayata tutunmasına vesile olmaktadır.Hemşehrilerime ve sizlere şükranlarımı sunuyor aynı gayret ve kararlılıkla salgın illetine karşı metanet ve dirayetimizin devamını diliyorum.Saygın, saygılı ve seçkin bir kentte görev yapıyor olmanın gururuyla hemşehrilerimi ve sizleri tüm kalbimle selamlarım.Hep birlikte başaracağız”dedi.

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