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Tunceli'de 1 asker şehit oldu, 1 terörist öldürüldü

Tunceli Pülümür kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist öldürüldü.

Tunceli Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist öldürüldü.



Tunceli Valiliğiden yapılan açıklamada "Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan Rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

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