Tunceli'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tunceli'de dün meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise kolunun koptuğu kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolu Çiçekli köyü yol ayrımında meydana geldi. Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarparak savrulması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Fatih Yılmaz ile arkadaşı Müge S. ağır yaralandı. Kazada, Müge S.'nin kolu da koparken yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Elazığ'a sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fatih Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Müge S.'nin hayati tehlikesi devam ederken, kaza anı, yol üzerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.