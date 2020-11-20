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Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı

Tunceli’de bir köyde Koronavirüs (Covid-19) vakaları görünmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Tunceli'de bir köyde Koronavirüs (Covid-19) vakaları görünmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.


Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada;” Çemişgezek ilçemize bağlı Örenceler Köyü'nde Koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 20 Kasım 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.


Kararın ardından jandarma ekiplerinin köyde tedbir alındığı bildirildi.

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