Tunceli'de 1 Mayıs kutlaması

Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de kutlamalar yapıldı. 1 Tertip Komitesi'nin çağrısı üzerine merkez Moğultay Mahalallesi Sanat Sokağı'nda çok sayıda kişi toplantı. Toplanan kalabalık alkış ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Ardından alana giren kalabalık, müzik eşliğinde halaylar çekerek işçi bayramını kutladı.

Konuşmaların yapılmasının ardından kutlamalar sona erdi.