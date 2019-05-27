Tunceli'de 1 milyon 67 bin 55 sayfa kitap okuyan öğrenciler, ödüllendirildi

Tunceli'de 6 ayda 1 milyon 67 bin 55 sayfa kitap okuyan 216 öğrenci bisikletle ödüllendirildi.

Tunceli'de valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde "Oku Kitabını, Al Armağanını" sloganıyla okuma yarışması düzenlendi. 2018 yılı Kasım ayında başlatılan ve 6 ay süren kampanya kapsamında 72 okuldan 216 öğrenci ilk 3'e girmeyi başardı.İlk, orta ve liselerde 1 milyon 67 bin 55 sayfa kitap okuyarak dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edilmesi için valilik önünde tören düzenlendi.Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Tuncay Sonel eğitime verdikleri desteklerden bahsederek, "2019 öğrencimizi hayırseverlerimizin de desteğiyle uçaklarla başta İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok illere gönderdik. İçişleri bakanlığımızın 'Biz Anadoluyuz' projesiyle çocuklarımız uçaklara bindi. İstanbul'u gezme imkanları oldu. Tüm lise son sınıf öğrencilerimiz üniversiteleri gezdiler. Niye motivasyonlarını arttırmak için. Aynı şekilde Munzur Üniversitesi'nde bin 62 öğrencimize yemek katkımız olmuştu. Bizim çok kıymetli hayırseverlerimiz var. Bin 155 üniversite öğrencisine 1 milyon 848 bin TL eğitim yardımı yapıldı. Bizim için çok önemlisiniz. İnşallah gelecekte hepiniz en güzel yerlere geleceksiniz. Hem kendinize, ailenize, hem bu güzel ülkeye, aziz milletimize çok güzel şeyler yapacaksınız" dedi.

Okumanın önemi ve kampanya kapsamında okunan sayfa sayıları hakkında bilgi veren Sonel, "1 milyon 67 bin 55 sayfayı okudunuz. Biliyorsunuz insan okursa bilgi sahibi olur, güçlü olur. İleride inşallah ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sınavları çıkacak. O çıkan soruları daha kolay çözeceksiniz. Burada hepinize rol model büyükleriniz var. Başsavcımızdan, komutanlarımıza, öğretmenlerimize kadar örnek alın. İnşallah sizleri de gelecek yıllarda bu şekilde görürüz" diye konuştu.

Sonel'in konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere bisiklet ve sertifikaları verilirken, program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.