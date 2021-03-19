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Tunceli'de 1 şüpheli, bidonla esrar taşırken yakalandı

Tunceli’de polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, şahsa ait bir plastik bidonda ise yarım kilodan fazla esrar ele geçirildi.

Tunceli'de polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, şahsa ait bir plastik bidonda ise yarım kilodan fazla esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin şüpheli şahıs ve araçlar üzerine yol uygulamasında yaptığı çalışmada 1 kişi tespit edildi. Şahıs gözaltın alınırken, çantasında yapılan aramada bir plastik bidon içerisinde 557 gram esrar ele geçirildi. Emniyete götürülün şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada ise: “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Ekiplerince, yapılan kontrol esnasında durumundan şüphelenilen bir şahıstan, plastik bidon içerisinde 557 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

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