Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilmiştir" denildi.

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.