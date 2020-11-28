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Tunceli'de 14 sığınak imha edildi

Tunceli’de jandarma timleri tarafından Ovacık Büyükköy kırsalında düzenlenen operasyonda 14 sığınak imha edildi.

Tunceli'de jandarma timleri tarafından Ovacık Büyükköy kırsalında düzenlenen operasyonda 14 sığınak imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamada;”İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Büyükköy Bölgesinde 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştiren operasyonda 14 sığınak imha edilmiştir.Sığınaklar içerisinde,1 adet el telsizi, 1 adet cep telefonuna bağlı EYP düzeneği, 2 adet zaman ayarlı saat, 3 adet pil bloğu, 1 adet tablet, 1 adet verici, 1 adet sırt çantası, 2 adet ocak, çok miktarda kıyafet, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”denildi.


Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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