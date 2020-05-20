Tunceli'de 14 yaş altına tur otobüsüyle şehir turu

Tunceli'de 4 saatliğine dışarıya çıkan çocuk ve gençler üstü açık tur otobüsüyle şehir turu atarak doyasıya eğlendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan 14 yaş altındakiler bugün ikinci kez dışarı çıktı.4 saatliğine dışarıda olan genç ve çocuklar için Vali Tuncay Sonel üstü açık tur otobüsünü tahsis etti. Tura katılanlar müzik eşliğinde şehri gezip, Munzur vadisi ile parklara götürülerek doyasıya eğlenme fırsatı buldu.