İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de 16 projeye 1 milyon 600 bin lira destek

Tunceli’de Uzman Eller Projeleri çerçevesinde 16 projeye 1 milyon 600 bin lira destek hibe desteği verildi.

Tunceli'de Uzman Eller Projeleri çerçevesinde 16 projeye 1 milyon 600 bin lira destek hibe desteği verildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Uzman Eller Projeleri çerçevesinde Tunceli'de 16 projeye toplamda 1 milyon 600 bin TL hibe desteği sağlandı. Bakanlık tarafından desteklenen projeler hayata geçirilirken kırsalda da istihdam yaratılmaya devam ediliyor.


Projelerini tamamlayan ve farklı proje konularında üretim gerçekleştiren üreticilerin işletmeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü proje kontrol birimi tarafından kontrol ediliyor.

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