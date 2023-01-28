Tunceli'de 169 köy yolu ulaşıma kapandı, karla mücadele çalışması başladı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 169 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı bu sabah erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle il genelinde 169 köy yolu ulaşıma kapanırken valilik koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliği tarafından kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, karayolları ekipleri de ilçe yollarının yanı sıra Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayollarında çalışma başlattı.