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Tunceli'de 19 Mayıs kutlamaları

Tunceli’de "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlandı.

Tunceli'de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlandı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara tarafından çelenk konuldu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam etti.


Kutlamalara Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı ardından sporcular gösteri yaptı.


Kutlamalar düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

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