Tunceli'de 2 bin 19 öğrenci, gezilere gönderildi

Tunceli'de İçişleri Bakanlığının başlattığı "Biz Anadoluyuz Projesi" ile bin 374 Tuncelili öğrenci uçakla Türkiye'nin çeşitli yörelerine 4 gün süreyle geziye gitti. Kasım ve Aralık ayları içerisinde ise lise son sınıfta okuyan öğrencilere moral ve motivasyon açısından destek vermek, gezerken öğrenmelerini sağlamak ve üniversiteleri tanımaları amacıyla "Üniversitelerimizi Tanıyoruz" projesi düzenlendi. Projeyle 645 öğrenci uçakla İstanbul'a gönderilerek üniversiteleri gezdi. Kentte iki proje ile toplam 2 bin 19 öğrencinin, hem gittikleri illerdeki tarihi,kültürel yerleri gezip hem de üniversiteleri tanıyıp moral ve motivasyon depoladığı belirtildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "2019 öğrencimiz, düzenlediğimiz gezi organizasyonlarıyla hem ülkemizin çeşitli illerini gezme hem de üniversiteleri tanıma imkanı buldu. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı 'Biz Anadoluyuz Projesi' ve lise son sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz 'Üniversitelerimizi Tanıyoruz Projesi' öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükselten geziler oldu. Düzenlenen organizasyonlarda bizlere her zaman destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, hayırsever iş adamı dostlarımıza, gezilen üniversitelerimizin kıymetli rektörlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

İstanbul'da çeşitli üniversiteleri gezen öğrencilerden Cansu Özdemir, gezi sayesinde üniversiteler hakkında fikir sahibi olduğunu belirterek, “Bu geziler sayesinde ileride eğitim göreceğimiz üniversiteleri tanıma imkanına kavuştuk. Üniversiteler hakkında fikir sahibi oluyoruz ve sınavlara daha fazla çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Valimiz aynı zamanda Belediye Başkanımız Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyoruz” diyerek düşüncelerini aktardı.

Gezi sonrası üniversiteler hakkındaki merakının giderildiğini ifade eden Anıl Doğan ise "Üniversiteler hakkında merak ettiğim çok şey vardı. Üniversiteleri ve buradaki ortamı tanımak istiyordum. Bize üniversiteleri tanıma imkanı verdiği için valimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Aylin Yıldız da "Üniversite ortamını merak ediyordum. Burayı gördükten sonra motivasyonum daha da arttı. İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumak istiyorum. Elimden gelini yapıp istediğim üniversiteyi kazanacağım" şeklinde konuştu.