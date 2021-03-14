İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de 2 katlı kerpiç ev yandı

Tunceli’de bir köyde meydana gelen yangında 2 katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Tunceli'de bir köyde meydana gelen yangında 2 katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Ersoy'a ait 2 katlı kerpiç evde yangın çıktı. Yangını fark eden Ersoy, eşiyle birlikte dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.