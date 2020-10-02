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Tunceli'de 2 öğrenci e- karate şampiyonasında derece aldı

Tunceli’de 1.

Tunceli'de 1. Amsterdam e-karate şampiyonasında 2 öğrenci derece aldı.


Merkez Diyap Ağa 2. sınıf öğrencisi Nil Gezer, merkez Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ceren Keskin 1. Amsterdam e-karate Şampiyonası'nda birincilik ve üçüncülük dereceleri aldı. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, derece alan öğrencileri ve antrenörlerini ağırladı. Ekmekci, antrenör ve öğrencileri internet üzerinden düzenlenen şampiyonada aldıkları birincilik ve üçüncülük dereceleri nedeniyle tebrik etti.


Çocukların akademik başarılarının yanı sıra spor ve sanatla uğraşmalarının, sporun verdiği disiplinin kişisel gelişimleri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Ekmekci, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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