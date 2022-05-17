Tunceli'de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonlarında 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında bugün 17.05.2022 gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde 6 adet 8'li pil bloğu, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 3 adet büyük tüp, 9 adet küçük tüp, 2 adet 30 litrelik benzin dolu bidon ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.