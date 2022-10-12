Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pülümür kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde; 480 adet 7,62 mm fişek, 1 adet telsiz başlığı, 19 adet büyük pil ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.