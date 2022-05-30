Tunceli'de 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 2 adet büyük tüp, 100 metre sera naylonu, 550 kg un, 50 kg şeker, 60 kg pirinç 110 kg bulgur, 50 kg peynir, 20 kg zeytin, 30 kg makarna, 50 kg tuz, 25 kg sıvıyağ, 20 kg çay, 5 kg çikolata ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.