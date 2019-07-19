Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada;"Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında İHA ile tespit edilen 2 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir"denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilik terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.