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Tunceli'de 20 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tunceli’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü “Türkiye Yüzyılına Nefes” etkinliği çerçevesinde il genelinde 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tunceli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü “Türkiye Yüzyılına Nefes” etkinliği çerçevesinde il genelinde 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Tunceli'nin tüm ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü “Türkiye Yüzyılına Nefes” etkinlikleri çerçevesinde fidan dikimleri gerçekleştirildi. Buna göre Nazımiye ilçesi Düzgünbaba Cemevinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Nazımiye Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Tunceli genelinde 20 bin fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi.

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