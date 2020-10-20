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Tunceli'de 20 okula “Okulum Temiz” belgesi verildi

Tunceli’de 20 okula, düzenlenen törenle “Okulum Temiz” belgesi verildi.

Tunceli'de 20 okula, düzenlenen törenle “Okulum Temiz” belgesi verildi.


Tunceli'de Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İşbirliği protokolü kapsamında okullarda bir dizi çalışma yürütüldü. İldeki tüm okulların “Okulum Temiz” belgesi almak için başvurduğu kentte ilk etapta 20 okulun belgelendirilmesi tamamlandı. Süreci tamamlayan okullara öğretmenevinde düzenlenen törenle “Okulum Temiz” belgesi verildi. Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve okul müdürleri katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “ protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla “Okulum Temiz” belgelendirme programı yürürlüğe alındı. Okullarımızda yürütülen çalışmalar neticesinde, ilimizdeki tüm okullar belgeyi almak için başvurularını gerçekleştirdi. 20 okulumuzun belgelendirilmesi tamamlanmıştır. Diğer okullarında belgelendirme çalışmaları devam ediyor” dedi.

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