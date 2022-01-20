Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyor

Tunceli'de kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 216 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Tunceli'de hafta başında etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 27, Çemişgezek'te 16, Hozat'ta 20, Mazgirt'te 57, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 23, Pertek'te 23 ve Pülümür İlçesi'nde de 29 olmak üzere toplam 216 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kapalı bulunan ilçe yolları karayolları şube şefliği ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılırken, kapalı bulunan Tunceli-Demirkapı-Hozat, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları bir gün süreyle tatil edilirken kamuda çalışan hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayıldı.