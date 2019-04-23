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Tunceli'de 23 Nisan coşkusu

Tunceli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen coşkulu törenle kutlandı.

Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen coşkulu törenle kutlandı.


Tunceli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlama programına Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkan Vekili Candan Badem, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda aile katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, halk oyunu gösterileri de yer aldı.


Tören, günün anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Sonel ve protokol üyelerinin ödül vermesiyle sona erdi.

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