Tunceli'de 230 bin fidan toprakla buluştu

Tunceli'de ‘Geleceğe Nefes Ol Seferberliği' kapsamında, 230 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Tunceli ve 7 ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Seferberlik kapsamında 50 bin fidan hedeflenen Tunceli'de, 81 bin fidan sahiplenilirken 230 bin fidan ise toprakla buluşturuldu.Bu sayede Tunceli Türkiye genelinde ilk 3'e girdi. Munzur Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki fidan dikimine ise, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Fidan dikiminden sonra kampüs alanında bir araya gelen öğrenciler ve otizmli bireyler halay çekerek Türkiye'de ilk 3'e girmeyi kutladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de binlerce fidanın toprakla buluştuğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi milli ağaçlandırma günü. Bugün 11 milyon fidan Türkiye'nin her köşesinde toprakla buluşuyor. Bizde bugün Munzur Üniversitesinde kampüs alanındayız. Tunceli ailesi olarak binlerce fidanı dikiyoruz. Bunlara 7 ilçemizde dahil. Binlerce fidanımız şuan toprakla buluşuyor. Biz emeği geçen tüm herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecek nesle daha yeşil bir Türkiye için uğraşmak gerekiyor. En güzeli de 11 milyon fidan bugün Guinness Rekorlar Kitabına da girecek. Tunceli olarak da ilk 3'e girmiş bulunmaktayız. Buda bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

Etkinliğe katılanlardan Nihan Yıldırım, “ 81 ilimizde fidan dikiliyor. Seçilen bölgeler genellikle heyelan bölgesi. Bu doğamıza büyük bir katkı sunacak. Herkes fidanları dikiyor. Bizde Tunceli ayağındayız. Büyük bir emek var. Bu emek gelecek nesillere de örnek olmasını temenni ediyorum. Yeşil bir doğa yeşil bir gelecek demek. Doğayı bu hale getirmek bizler için muhteşem bir duygu” diye konuştu.

Sınav için üniversiteye geldiklerini aktaran öğrencilerden Abdulaziz Çoşkun ise, “Sınavımızı ağaçlar için iptal ettik. Şimdi ağaç dikiyoruz. Bence doğa adına çok iyi bir şey. Bunu yapan tüm yöneticilere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.