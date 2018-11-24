Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü programı Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin bilgi verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise konuşmasına 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Akpazar Beldesi'nde şehit edilen 6 öğretmenin ismini sayarak başladı.

Konuşmasında Batman'ın Kozluk İlçesi'nde şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli'de şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmeni de anan Vali Sonel, “Bunlar gibi nice şehit öğretmenlerimiz var. Kahraman güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, Mitimiz, başsavcılığımızın birlik ve beraberliği ile bu öğretmenlerimizi alçakça şehit edenler etkisiz hale getirildi” dedi.

Tunceli'nin artık bir huzur şehri olduğunu kaydeden Sonel, “Huzur olunca elbette eğitimde de her alanda da başarı yakalanıyor. Tunceli şanslı bir il. Çok değerli müdürümüz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz var. Öğrenci, veli, öğretmen bu üçlü çok önemli. Bunların hepsi bir araya gelince Tunceli eğitimde başarıyı, kaliteyi yakalıyor. Bu başarının yakalanmasında, kalitenin yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

Eğitime destek konusunda valilik ve belediye olarak düzenledikleri etkinliklerden bilgi veren Vali Sonel, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi.

Programda şiirler okunup, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi de gerçekleştirildi. Stajyer öğretmenlerin yemin etmesinin ardından emekli olan iki öğretmene Vali Sonel tarafından teşekkür belgesi verildi.

Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Program İl Milli Eğitim Müdürü Aslanoğlu'nun eğitime destekleri nedeniyle Vali Sonel'e plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.