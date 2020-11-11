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Tunceli'de 24 saatte 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de düzenlenen "Yıldırım-4" operasyonları kapsamında son 24 saat içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu.

Tunceli'de düzenlenen "Yıldırım-4" operasyonları kapsamında son 24 saat içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından merkez kırsalı Ahpanos vadisi ile Hozat ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik "Yıldırım-4" operasyonu başlatıldı. Operasyonda teröristler belirlenerek, verilen koordinatlar Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bombalandı. Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda Ahpanos Vadisi'nde 2, Hozat ilçesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında Ahpanos Vadisi bölgesinde, jandarma ve hava kuvvetleri desteğiyle 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildiren Tunceli Valiliği, yine Yıldırım 4 operasyonu kapsamında Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bölgede operasyonların devam ettiği terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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