Tunceli'de 3 ayaklı kedi 2 ayaklı yavru doğurdu

Tunceli'de 3 ayaklı bir sokak kedisi, 2 ayağı olan yavru doğurdu. 2 ayaklı yavru kedi, görenleri şaşkına çevirdi.

Tunceli merkez Alibaba Mahallesi'nde birkaç yıl önce 3 ayağı olan bir yavru kedi dünyaya geldi. Vatandaşların yaşamaz diye düşündükleri kedi büyüdü ve anne oldu. 3 ayaklı kedi, bu yıl 3 yavru dünyaya getirdi. 3 ayaklı kedinin yavrularından biri 2 ayaklı doğdu. Mahalle sakinleri yalnız anneye değil iki ayaklı yavruyu da beslerken kediye protez takılması halinde tamamen yürüyebileceğine inanıyor.

Hayatında ilk defa iki ayaklı kedi gördüğünü belirten Çınar Topaç, "Annesi 3 ayaklı olduğu için biraz daha rahat yürüyebiliyor. Ancak bunun 2 ayağı var ve 2'si de sol tarafta olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Veteriner hekime götürülse protez takılabilir" dedi.