Tunceli'de 3 kurt çayı böyle geçti

Tunceli'de 3 kurt, Pülümür Çayı'nı yüzerek karşıya geçti, o anlar görüntülendi.

Doğal ve yaban hayvanlarının yoğun olduğu Pülümür Vadisi'nde 3 kurt görüntülendi. Pülümür Çayı kenarına gelen kurtlar, yüzerek karşıya geçti, o anlar ise kameraya yansıdı. Karşıya geçen kurtlar ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.

Vadide arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Baran Karadağ, kurtların kendilerini fark etmesi üzerine Pülümür Çayı'na doğru kaçtığı aktararak, “Uzun zamandır kurtlara denk gelinmiyordu. Hele 3 bireyi bir arada görmek pek mümkün olmuyordu. Bizleri fark edince Pülümür Çayı'ndan yüzerek karşıya geçtiler. Daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldular. Biz de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledik” dedi.