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Tunceli'de 3 sığınak imha edildi, mühimmat ele geçirildi

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi kırsalında terörlü mücadele kapsamında jandarma timlerinin yaptığı operasyonda tespit edilen 3 sığınak imha edildi, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında terörlü mücadele kapsamında jandarma timlerinin yaptığı operasyonda tespit edilen 3 sığınak imha edildi, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile mühimmat ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada:" İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Mazgirt Kırsalında gerçekleştiren operasyonda 3 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 2 adet el bombası, 3 adet pil bloğu, 150 metre elektrik kablosu, 40 kilogram güçlendirilmiş amonyum nitrat, 10 kilogram yanıcı madde, 50 adet büyük pil, 2 adet silah üst aparatı, 100 kilogram un, 45 kilogram şeker, 30 kilogram çay, 20 kilogram zeytin, 10 kilogram peynir, 15 kilogram yağ, 5 kilogram tütün, 1 adet ekmek sacı, 25 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi.


Açıklamada ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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