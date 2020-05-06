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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.


İçişleri Bakanlığı, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürerken, helikopterlerle takviye birlikler de sevk edildi.


Bölgede devam eden hava hareketliliği görüntülere de yansıdı.

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