Tunceli'de 300 kişiyi usulsüz emekli eden şahıs 20 milyon lira vurgun gerçekleştirmiş

Tunceli'de yeni yıl öncesi tefecilik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan soruşturma izninin ardından tefecilere yönelik 6 gün süren çalışma gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde ilde ve yurt dışında bulunan yaklaşık 300 kişinin Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) çalışan bir memur tarafından usulsüz şekilde emekli edildiği, şahsın bu şekilde 20 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Çalışmanın alanını derinleştiren KOM ekipleri, vurgun ile ilgili Tunceli, Elazığ ve İstanbul'da 20 şüpheliyi tespit etti. 18 şüpheli eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınarak Tunceli'ye getirildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Usulsüz emeklilikten 20 milyon liralık vurgun

Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2018-2021 yılları arasında ilde ve yurt dışında bulunan bazı şahısların SGK'da çalışan bir memur tarafından usulsüz şekilde emekli edildiği tespit edildi. Emekli edilen tespitli şahısların 300 civarında olduğu belirlenirken şahsın alınan ifadesinde bu suçu 2010 yılından bu yana devam ettirdiği, belli bir süre içinde elde ettiği haksız kazancı bahis gibi ortamlarda kaybedip birçok şahsa borçlandığını söylediği belirtildi. Şahsın, borçlanmayı kapatmak amacıyla tefecilerin eline düştüğünü ve yaklaşık 20 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiğini de itiraf ettiği öğrenildi.

Banka transferlerine fasulye, nohut, bal ve tulum peyniri şeklinde açıklama yazmışlar

KOM ekipleri, çalışmalarını derinleştirerek Tunceli, Elazığ ve İstanbul'da olayla ilgili 20 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli yakalanarak Tunceli'ye getirildi. Şahısların alınan ifadesinde tefecilik olaylarını gizlemek için ilde meşhur olan fasulye, nohut, bal, tulum peyniri şeklinde banka transferi açıklama kısmında şifreleme yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin uzun süre gerçekleşen bu eylemleri sonucunda etraflarına korku salarak bazı işyerlerinin sahipleri ile ortak oldukları, hiçbir işleri olmamasına rağmen aylık gelirlerinin 30 bin lira civarında olduğunu belirttikleri, yurtdışında yaşayıp Türkiye'de çalışmamasına rağmen usulsüz emeklilik işlemleri için para gönderen şahısların olduğu da belirlendi.

Şahısların ikamet ve işyeri aramalarında 2 milyon lira, tabanca, senet ve dekontlar ele geçirildi

Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler, çok sayıda dolu ve boş senet, borçlandırdıkları şahıslara ait evraklar, banka dekontları, usulsüz yollarla kesilmiş faturalar ve yaklaşık 2 milyon lira para ele geçirildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde ifadeleri alınan şüpheli şahıslardan 7'si buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Burada ifadesi alınan 1 şahıs serbest bırakılırken 6 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.